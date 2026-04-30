Erste Schätzungen: Iida Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Iida Group wird voraussichtlich am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 54,40 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 45,50 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,59 Prozent auf 424,46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 409,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 220,11 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 181,16 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.501,50 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.459,64 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at