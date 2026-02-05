Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ilkka-Yhtymae lädt voraussichtlich am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,015 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 9,7 Millionen EUR gegenüber 14,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,91 Prozent.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,294 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,240 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 37,9 Millionen EUR, gegenüber 53,9 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at