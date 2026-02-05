Ilkka-Yhtymae Aktie

Ilkka-Yhtymae für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918634 / ISIN: FI0009800205

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ilkka-Yhtymae lädt voraussichtlich am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,015 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 9,7 Millionen EUR gegenüber 14,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,91 Prozent.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,294 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,240 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 37,9 Millionen EUR, gegenüber 53,9 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ilkka-Yhtymae OyjShs 2

mehr Nachrichten

Analysen zu Ilkka-Yhtymae OyjShs 2

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ilkka-Yhtymae OyjShs 2 3,92 0,77% Ilkka-Yhtymae OyjShs 2

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen