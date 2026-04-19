Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ilkka-Yhtymae lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,006 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Ilkka-Yhtymae nach der Prognose von 1 Analyst 9,5 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,4 Millionen EUR umgesetzt worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,240 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 39,3 Millionen EUR, gegenüber 37,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at