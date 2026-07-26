Ilkka-Yhtymae Aktie

Ilkka-Yhtymae für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918634 / ISIN: FI0009800205

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26.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ilkka-Yhtymae lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,153 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,470 EUR je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent auf 9,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,197 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,180 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,2 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,8 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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