Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ilkka-Yhtymae öffnet voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,006 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 9,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,4 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,240 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,180 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 37,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at