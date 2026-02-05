Ilkka-Yhtymae Aktie

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ilkka-Yhtymae äußert sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,015 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 31,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,3 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Ilkka-Yhtymae für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,7 Millionen EUR aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,294 EUR, gegenüber 0,240 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 37,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 53,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1 4,82 0,00% Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

