Ilkka-Yhtymae Aktie
WKN: 918633 / ISIN: FI0009800197
|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ilkka-Yhtymae äußert sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,015 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 31,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,3 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Ilkka-Yhtymae für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,7 Millionen EUR aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,294 EUR, gegenüber 0,240 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 37,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 53,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Ilkka-Yhtymae zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ilkka-Yhtymae informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Ilkka-Yhtymae stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1
Aktien in diesem Artikel
|Ilkka-Yhtymae Oyj Shs 1
|4,82
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.