Erste Schätzungen: Illinois Tool Works stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Illinois Tool Works lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,79 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Illinois Tool Works ein EPS von 2,58 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,05 Milliarden USD umgesetzt.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,30 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,60 Milliarden USD, gegenüber 16,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at