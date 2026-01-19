Erste Schätzungen: Illinois Tool Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Illinois Tool Works wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Illinois Tool Works noch 2,54 USD je Aktie eingenommen.

Illinois Tool Works soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,45 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 11,71 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 16,02 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 15,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at