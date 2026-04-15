Erste Schätzungen: Illinois Tool Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Illinois Tool Works wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Illinois Tool Works im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,38 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,84 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,49 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,56 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 16,04 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at