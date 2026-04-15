Illumina Aktie

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WKN: 927079 / ISIN: US4523271090

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Illumina gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Illumina wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD gegenüber 0,820 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Illumina im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,06 Prozent gesteigert.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,53 Milliarden USD, gegenüber 4,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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