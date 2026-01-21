Illumina Aktie

Illumina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927079 / ISIN: US4523271090

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Illumina informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Illumina wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,23 USD aus. Im letzten Jahr hatte Illumina einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren.

Illumina soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -7,690 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,37 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Illumina Inc.

