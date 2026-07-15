Erste Schätzungen: Illumina stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Illumina lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Illumina die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Illumina im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,49 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 4,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at