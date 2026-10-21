IMAX Aktie

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WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: IMAX präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IMAX wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,933 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IMAX ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 163,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 52,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte IMAX einen Umsatz von 106,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD im Vergleich zu 0,630 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 480,0 Millionen USD, gegenüber 410,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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