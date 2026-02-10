Erste Schätzungen: IMAX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IMAX präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,459 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte IMAX noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,17 Prozent auf 120,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD, gegenüber 0,480 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 405,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 352,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

