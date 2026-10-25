Erste Schätzungen: Immunovant präsentiert Quartalsergebnisse

Immunovant wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,737 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,730 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Immunovant nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,936 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,770 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at