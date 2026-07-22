Erste Schätzungen: Immunovia AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Immunovia AB wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,040 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 SEK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,4 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 344,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,420 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 3,0 Millionen SEK, gegenüber 0,7 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at