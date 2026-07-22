Immunovia AB Aktie
WKN DE: A2AG0F / ISIN: SE0006091997
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Immunovia AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Immunovia AB wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,040 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 SEK je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,4 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 344,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,420 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 3,0 Millionen SEK, gegenüber 0,7 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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22.07.26
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