Impact Coatings AB Aktie
WKN: A0DK8Q / ISIN: SE0001279142
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Impact Coatings AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Impact Coatings AB wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,120 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 17,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 7,8 Millionen SEK gegenüber 9,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,300 SEK je Aktie, gegenüber -0,520 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 102,0 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 47,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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