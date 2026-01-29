Erste Schätzungen: Impact Coatings AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Impact Coatings AB wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,090 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 125,00 Prozent verringert. Damals waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 62,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 16,0 Millionen SEK gegenüber 42,4 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,570 SEK aus, während im Fiskalvorjahr -0,330 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 46,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 109,9 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at