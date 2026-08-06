Impact Coatings AB Aktie
WKN: A0DK8Q / ISIN: SE0001279142
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Impact Coatings AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Impact Coatings AB wird voraussichtlich am 21.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Impact Coatings AB für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,080 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 146,15 Prozent auf 16,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,360 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,520 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 93,0 Millionen SEK, gegenüber 47,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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