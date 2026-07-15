Erste Schätzungen: Imperial Hotel gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Imperial Hotel stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 2,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,98 JPY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 7,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,58 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Imperial Hotel für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,57 Milliarden JPY aus.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 15,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 36,22 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 61,40 Milliarden JPY, gegenüber 56,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at