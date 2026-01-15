Imperial Hotel Aktie

Imperial Hotel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912276 / ISIN: JP3542800002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Imperial Hotel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Imperial Hotel wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 12,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Imperial Hotel noch 18,05 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Imperial Hotel nach der Prognose von 1 Analyst 14,82 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,62 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 13,90 JPY, gegenüber 21,79 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 54,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 52,61 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Imperial Hotel Ltd

mehr Nachrichten