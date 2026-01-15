Erste Schätzungen: Imperial Hotel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Imperial Hotel wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 12,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Imperial Hotel noch 18,05 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Imperial Hotel nach der Prognose von 1 Analyst 14,82 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,62 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 13,90 JPY, gegenüber 21,79 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 54,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 52,61 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at