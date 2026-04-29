Imperial Hotel Aktie

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WKN: 912276 / ISIN: JP3542800002

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Imperial Hotel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Imperial Hotel wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -4,000 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Imperial Hotel noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Imperial Hotel in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 14,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 13,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 20,20 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 21,79 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 56,20 Milliarden JPY, gegenüber 52,61 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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