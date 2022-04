Erste Schätzungen: Imperial Oil präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Imperial Oil wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,530 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,26 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 75,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,00 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,94 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,48 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 50,76 Milliarden CAD, gegenüber 37,59 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at