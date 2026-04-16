Erste Schätzungen: Imperial Oil stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Imperial Oil stellt voraussichtlich am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,17 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Imperial Oil einen Gewinn von 2,52 CAD je Aktie eingefahren.

Imperial Oil soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,08 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,02 CAD im Vergleich zu 6,48 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 54,41 Milliarden CAD, gegenüber 45,16 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at