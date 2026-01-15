Erste Schätzungen: Imperial Oil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Imperial Oil lässt sich voraussichtlich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Imperial Oil die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,92 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,37 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent auf 12,59 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,92 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,93 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,03 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 49,26 Milliarden CAD, gegenüber 48,82 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at