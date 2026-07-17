Erste Schätzungen: Imperial Oil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Imperial Oil veröffentlicht voraussichtlich am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,44 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Imperial Oil 1,86 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Imperial Oil in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 15,43 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,84 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,02 CAD, während im vorherigen Jahr noch 6,48 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 59,26 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,16 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at