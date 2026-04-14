Erste Schätzungen: Impinj legt Quartalsergebnis vor

Impinj lässt sich voraussichtlich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Impinj die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,109 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Impinj -0,300 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 72,5 Millionen USD gegenüber 74,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 363,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 361,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at