Erste Schätzungen: Impinj vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Impinj lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,795 USD je Aktie gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Impinj nach den Prognosen von 7 Analysten 104,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 97,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,370 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 373,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 361,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at