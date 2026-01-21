Impinj Aktie
Erste Schätzungen: Impinj zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Impinj lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 92,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Impinj einen Umsatz von 91,6 Millionen USD eingefahren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber 1,39 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 360,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 366,1 Millionen USD generiert wurden.
