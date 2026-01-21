Impinj Aktie

Impinj für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANZB / ISIN: US4532041096

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Impinj zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Impinj lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 92,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Impinj einen Umsatz von 91,6 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber 1,39 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 360,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 366,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Impinj Inc

Analysen zu Impinj Inc

Aktien in diesem Artikel

Impinj Inc 143,25 -1,17% Impinj Inc

