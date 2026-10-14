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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Impinj zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Impinj wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,612 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,440 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 107,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 389,5 Millionen USD, gegenüber 361,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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