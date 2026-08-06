Implantic a Aktie

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WKN DE: A2QCUH / ISIN: SE0014855029

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06.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Implantica A legt Quartalsergebnis vor

Implantica A lässt sich voraussichtlich am 21.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Implantica A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,072 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Implantica A noch -0,880 SEK je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,7 Millionen EUR, was einem Umsatz von 4,7 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,319 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,100 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 3,6 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 23,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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