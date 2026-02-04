Implantic a Aktie
WKN DE: A2QCUH / ISIN: SE0014855029
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Implantica A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Implantica A öffnet voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,150 SEK je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 5,1 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,260 EUR, gegenüber -3,890 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 22,1 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
