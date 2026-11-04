Implantic a Aktie

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WKN DE: A2QCUH / ISIN: SE0014855029

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Implantica A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Implantica A wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,080 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,670 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 1,0 Millionen EUR für Implantica A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,1 Millionen SEK erzielt wurde.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,300 EUR je Aktie, gegenüber -3,100 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 3,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 23,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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