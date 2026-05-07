Implantic a Aktie
WKN DE: A2QCUH / ISIN: SE0014855029
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07.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Implantica A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Implantica A wird voraussichtlich am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Implantica A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,081 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 0,6 Millionen EUR für Implantica A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 8,4 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,363 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -3,100 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,4 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,0 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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