Erste Schätzungen: Implantica A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Implantica A wird voraussichtlich am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Implantica A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,081 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 0,6 Millionen EUR für Implantica A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 8,4 Millionen SEK erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,363 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -3,100 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,4 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,0 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at