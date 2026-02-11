Erste Schätzungen: Incap stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Incap wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,166 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Incap 0,430 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 55,7 Millionen EUR gegenüber 121,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 53,97 Prozent.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,453 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 215,0 Millionen EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 230,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at