Incap Aktie
WKN: 916668 / ISIN: FI0009006407
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Incap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Incap äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,175 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Incap ein EPS von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 63,2 Millionen EUR – ein Plus von 21,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Incap 52,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,820 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,470 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 301,1 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 214,6 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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