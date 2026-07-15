Erste Schätzungen: Incap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Incap wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,204 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Incap noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 35,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 74,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 55,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,773 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 281,6 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 214,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at