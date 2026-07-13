Erste Schätzungen: Incyte präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Incyte wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,03 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Incyte noch 2,04 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,68 Prozent auf 1,43 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 5,67 Milliarden USD, gegenüber 5,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at