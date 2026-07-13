Incyte Aktie
WKN: 896133 / ISIN: US45337C1027
|
13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Incyte präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Incyte wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,03 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Incyte noch 2,04 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,68 Prozent auf 1,43 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 5,67 Milliarden USD, gegenüber 5,14 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Incyte Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Incyte präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.07.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Incyte-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.07.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.06.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
18.06.26
|S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.06.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
15.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)