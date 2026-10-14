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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Incyte stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Incyte lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,450 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,47 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Incyte einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,39 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 5,94 Milliarden USD, gegenüber 5,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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