Erste Schätzungen: Incyte veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Incyte präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,800 USD erwirtschaftet worden.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,23 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 16,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,36 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,57 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,14 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at