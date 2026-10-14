Indegene Aktie
WKN DE: A40MAL / ISIN: INE065X01017
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Indegene legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Indegene lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Indegene die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,77 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,26 INR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,04 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 37,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,95 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 16,72 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 44,64 Milliarden INR, gegenüber 35,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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