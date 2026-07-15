Indegene Aktie
WKN DE: A40MAL / ISIN: INE065X01017
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Indegene vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Indegene wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,63 INR gegenüber 4,86 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 39,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,65 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Milliarden INR umgesetzt.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,15 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,72 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 43,57 Milliarden INR, gegenüber 35,11 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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