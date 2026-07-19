Erste Schätzungen: Independence Realty Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Independence Realty Trust veröffentlicht voraussichtlich am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,025 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Independence Realty Trust 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,90 Prozent auf 166,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD, gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 673,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 657,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at