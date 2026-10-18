Independence Realty Trust Aktie
WKN DE: A1W64V / ISIN: US45378A1060
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Independence Realty Trust legt Quartalsergebnis vor
Independence Realty Trust lädt voraussichtlich am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Independence Realty Trust 0,030 USD je Aktie eingenommen.
Independence Realty Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 676,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 657,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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