Erste Schätzungen: Independence Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Independence Realty Trust wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,086 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 169,9 Millionen USD – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Independence Realty Trust 161,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,186 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 660,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 640,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at