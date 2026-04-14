Erste Schätzungen: Independence Realty Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Independence Realty Trust wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,027 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Independence Realty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Independence Realty Trust nach den Prognosen von 10 Analysten 166,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,166 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 676,9 Millionen USD, gegenüber 657,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at