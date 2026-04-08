Erste Schätzungen: Independent Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Independent Bank wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,788 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Independent Bank 0,740 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 23,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Independent Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 58,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,49 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,27 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 252,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 315,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at