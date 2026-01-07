Erste Schätzungen: Independent Bank präsentiert Quartalsergebnisse

Independent Bank präsentiert in der voraussichtlich am 22.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,842 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Independent Bank 0,870 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Independent Bank in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 58,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 86,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,30 USD, gegenüber 3,16 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 229,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 320,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at