Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Independent Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Independent Bank äußert sich voraussichtlich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,844 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,20 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,810 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 23,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 60,1 Millionen USD gegenüber 78,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, gegenüber 3,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 254,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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