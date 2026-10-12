Erste Schätzungen: Independent Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Independent Bank wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,948 USD aus. Im letzten Jahr hatte Independent Bank einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie eingefahren.

Independent Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD, gegenüber 3,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 257,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at